Сервисы доставки еды разрешили курьерам оставлять заказ у двери из-за коронавируса

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, сервис доставки готовой еды «Яндекс.Еда» ввел опцию о возможности оставить заказ у двери. Соответствующее уведомление получили пользователи сервиса 11 марта.

«В дополнение к тем мерам, которые мы разработали, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, мы решили напомнить пользователям о возможности бесконтактной доставки заказа до двери квартиры», – передает «Коммерсант» сообщение пресс-службы «Яндекс.Еды».

До того, как пользователи получили оповещение, пожелания оставить заказ у двери указывали менее 1% пользователей. Представитель компании пояснил, что чаще всего заказ просят оставить у двери, если в квартире спят дети.

«Если говорить о просьбе оставить еду у двери в комментарии, то курьеры всегда готовы ее выполнить. Такие комментарии и раньше добавляли клиенты, которые, например, не успевали приехать домой к прибытию курьера или которые не хотели будить спящего ребенка», – также сообщили в пресс-службе Delivery Club.

В обоих сервисах доставки еды добавили, что курьеры знакомы с требованиями и рекомендациями по профилактике вирусных заболеваний.

Отметим, что в правительстве РФ говорили, что паника вокруг распространения коронавирусной инфекции раздута, так как принимаемые меры были бы аналогичными при существовании угрозы эпидемии гриппа, а не COVID-19.

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