Сервисы доставки еды разрешили курьерам оставлять заказ у двери из-за коронавируса

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, сервис доставки готовой еды «Яндекс.Еда» ввел опцию о возможности оставить заказ у двери. Соответствующее уведомление получили пользователи сервиса 11 марта.

«В дополнение к тем мерам, которые мы разработали, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, мы решили напомнить пользователям о возможности бесконтактной доставки заказа до двери квартиры», – передает «Коммерсант» сообщение пресс-службы «Яндекс.Еды».

До того, как пользователи получили оповещение, пожелания оставить заказ у двери указывали менее 1% пользователей. Представитель компании пояснил, что чаще всего заказ просят оставить у двери, если в квартире спят дети.

«Если говорить о просьбе оставить еду у двери в комментарии, то курьеры всегда готовы ее выполнить. Такие комментарии и раньше добавляли клиенты, которые, например, не успевали приехать домой к прибытию курьера или которые не хотели будить спящего ребенка», – также сообщили в пресс-службе Delivery Club.

В обоих сервисах доставки еды добавили, что курьеры знакомы с требованиями и рекомендациями по профилактике вирусных заболеваний.

Отметим, что в правительстве РФ говорили, что паника вокруг распространения коронавирусной инфекции раздута, так как принимаемые меры были бы аналогичными при существовании угрозы эпидемии гриппа, а не COVID-19.

Между тем, в Москве из-за коронавируса запретили массовые мероприятия, в которых планировали принять участие более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / На направлениях МЦД по просьбам пассажиров переименуют 14 станций

13.01 / Гаджеты: Microsoft использовала китайцев для просушки разговоров в Skype

05.03 / В Москве задержали семейную пару бутлегеров

27.01 / Мать оставленных в Шереметьево детей обвиняла мужа в избиении

20.01 / Трамп и Макрон заключили перемирие в споре о цифровом налоге

11.03 / Курс доллара вырос на открытии Мосбиржи

14.02 / Азат Кадыров назначен заместителем министра спорта

14.02 / Банковская система Украины в 2019 году получила рекордную прибыль в 60 млрд грн – Рожкова

14.02 / Мать объяснила, почему бросила грудничка у метро

21.01 / На Таймыре найдены следы древнего народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика