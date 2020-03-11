Основатель инвестклуба «Хедлайнеры» объяснил участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Основатель инвестиционного клуба «Хедлайнеры», создатель отраслевых бизнес-клубов, ментор и совладелец инновационных проектов в сфере социального воздействия Михаил Палей рассказал, почему решил принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Все вы знаете, что я уже долгое время стараюсь быть драйвером позитивных изменений как в бизнес-среде, так и в некоммерческом секторе. Несколько лет назад я выбрал для себя этот путь, потому что только он позволяет мне чувствовать себя действительно счастливым. Но чем дальше ты продвигаешься, тем больше ограничений и препятствий встречается на твоем пути», – написал он в Facebook.

Палей отметил, что давно пришел к выводу, что «делать большие и хорошие вещи можно, только имея соответствующие возможности и статус», в связи с чем он решил «расширить свою сферу возможностей, приняв участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Пока самому слегка странно от этого решения, хотя многие уже давно говорили, что мне надо идти в политику», – рассказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что за 16 дней с момента запуска Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» организаторы получили более 25 тыс. заявок на участие. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.



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