Власти Москвы объяснили отказ в проведении митинга по воссоединению Крыма с Россией

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Власти Москвы отказали всероссийскому добровольческому молодежному общественному движению «Волонтерская Рота» в проведении публичного мероприятия 21 марта из-за мер по предотвращению распространения в столице коронавируса.

Соответствующий отказ в проведении акции был направлен представителям движения за подписью первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василия Олейника.

«Вчера мы подали заявку на проведение митинга, посвященного 6-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Датой проведения мероприятия были выбран ближайший, следующий за 18 марта, выходной день – суббота 21 марта, но, к сожалению, было отказано», – говорится в сообщении паблика «Волонтерской Роты» во «ВКонтакте».

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля в российской столице из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, в них планировали принять участие более 5 тыс. человек.



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