Мнение: О готовности России к повторению 2008 года

11.03.2020, 16:49, Разное



Нет, речь пойдёт не о полузабытой «Войне 08-08-08».

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что вероятно Европа «столкнётся со сценарием, который напомнит многим из нас о большом финансовом кризисе 2008 года». Тогда на фоне ипотечной лихорадки в США в мировых финансах возник #кризис ликвидности, который довольно быстро перетёк в глобальный экономический спад. Позже его назвали Великой Рецессией, поскольку спад в мировой экономике оказался самым серьёзным за все послевоенные годы.

Банкиры обычно весьма сдержаны в оценках. И если уж алармизмом занялась глава ЕЦБ, ситуация аховая. В лучшем случае может идти речь о том, чтобы за счёт беспрецедентных и скоординированных мер попытаться минимизировать последствия.

Что на это ответит #Россия, которая зависит от экспорта в ЕС на 40-45%?

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая Сегодня в Госдуме, заверил депутатов, что правительство готово в полном объёме выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, без каких-либо уточнений бюджета. По его словам, #Россия в отличие от многих нефтезависимых стран лучше подготовлена к нынешней нестабильной ситуации в мире. И у неё достаточно резервов, чтобы обеспечить #стабильность финансовых рынков.

Нужно ли напоминать, что заклинания «Россия – остров стабильности» звучали в изобилии как раз перед финансовым кризисом 2008 года? Что получилось на практике, хорошо известно: наша страна оказалась в итоге одной из самых пострадавших от этого большого шторма. Некоторые его последствия не были преодолены и к 2013 году…

Меж тем российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило, что индекс финансового стресса, который оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, для России перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта и достиг уровня 3,12 пункта. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Правда, в агентстве отмечают, что рост индекса выше 2,5 пункта не обязательно означает переход системы в состояние кризиса, но является индикатором повышенной вероятности такого сценария.

В подобной ситуации дежурный оптимизм чиновников, вызывающий чувство дежавю, не очень-то и убеждает. Особенно с учётом того, как быстро меняются настроения на рынках и какие экономические последствия эти события влекут.

А вы верите, что в этот раз всё будет по-другому и Россия станет островом стабильности?