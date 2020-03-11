Мнение: Волочкова: Травлю организовал бывший муж за деньги – порядочнейший и щедрый человек

11.03.2020, 16:32, Разное

Анастасия Волочкова заявила, что травля против нее проплачена. Но некоторым, чтобы им писали гадости нужно просто быть собой. Фотографироваться голыми, нести непотребство, изображать “белого лебеди”, будучи совсем другим человеком внутри, зарабатывать деньги на эско.. Ладно, не будем об этом.

Бывшая балерина закрыла комментарии, потому что ей постоянно писали хейтеры.

По мнению танцовщицы, злые комментарии “насылает” на нее бывший муж Игорь Вдовин. Она говорит, что он занял у звезды три миллиона долларов и не вернул. Ну, вранье же. Хотя Волочкова даже подавала против него иск в суд. Но не выиграла ничего. “Видимо, за это и мстит экс-супруг”, – говорит она.

Игорь Вдовин человек, который ничего у балерины не занимал, отец ее дочери, сделавший ей столько хорошего в жизни, сколько не делал никто, подарившей ей богатую жизнь, кучу денег, недвижимость в виде жилых комплексов, которые он строит, содержавший долгое время и ее и дочь, пока она не стала подавать не него в суд. Эти три миллиона долларов он ей не додал. А балерине надо было больше, и еще больше.

Потребительство – отвратительное качество. Бедный Игорь Вдовин, сугубо порядочный человек, который, похоже, “виноват” за свое по-настоящему доброе отношение к экс-балерине на всю жизнь.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2463

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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