Проект «Каспийский монстр» был остановлен из-за аварии

11.03.2020, 16:30, Разное

Проект супер самолета-корабля под названием «Каспийский монстр» был остановлен из-за аварии и сильного удара о воду. Жертв удалось избежать, а вот сам уникальный аппарат восстановлению не подлежал.

В советские времена одной из самых значимых разработок был «Каспийский монстр». Конструкторы планировали создать уникальный экраноплан и установить на нем несколько мощнейших реактивных двигателей. Знаменитый советский конструктор-разработчик Ростислав Алексеев непосредственно контролировал процесс разработки уникального аппарата. Экраноплан не представлял собой полноценный самолет. Он мог развивать значительную скорость, лететь на небольшой высоте и перевозить большие грузы. Разработки «Каспийского монстра» выполнялись в строжайшей секретности. Для начала был разработан макет-экраноплана. Его технические данные поражали. Анонсировалось, что аппарат сможет поднять 544 тонны груза.

В 1966 году «Каспийский монстр» спустили на воду, и тестовые испытания агрегат прошел успешно. В 1980 году ушел из жизни Ростислав Алексеев, а через несколько месяцев супер-экраноплан попал в аварию и утонул. Технологии разработок стали применять на моделях «Орленок», «Лунь».