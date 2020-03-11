Наоми Кэмпбелл путешествует в специальной экипировке для защиты от коронавируса

11.03.2020, 16:30, Разное

Звезда мировых подиумов Наоми Кэмпбелл представила в Instagram-микроблоге подборку фотографий, сделанных в международном аэропорту в Лос-Анджелесе. Судя по кадрам, модель из-за распространяющегося по миру с огромной скоростью коронавируса, путешествует в защитной экипировке.
Она включает в себя белый комбинезон с капюшоном, розовые перчатки, голубую маску и очки. Поверх защитного костюма Наоми Кэмпбелл накинула шерстяное пончо с кожаной отделкой. В этом наряде звезда поднялась на борт самолета и не снимала его до приезда в отель. В подписи к фото 49-летняя модель подчеркнула, что для нее на первом месте безопасность.

Знаменитость подготовила для поклонников пятиминутное видео на своем YouТube-канале, где пояснила о способах профилактики коронавируса. В ролике интернет-пользователи могут увидеть, как Кэмпбелл проводит дезинфекцию своего места в самолете. Сначала модель очищает кресло спиртовыми салфетками, которые всегда носит в сумке, затем надевает на него личный чехол.

Поклонники высоко оценили предусмотрительность знаменитости, вынужденной в силу профессии путешествовать по всему миру. Особенно такие меры, отметили фолловеры, актуальны на фоне эпидемии опасного коронавируса.



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