Эксперт назвал три сценария для российской валюты

11.03.2020, 16:30, Новости дня

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о трех возможных сценариях для российской валюты.

«Кризисный сценарий предполагает формирование масштабных негативных эффектов для мировой экономики в плоскости развития вирусных угроз, а также устойчивое снижение нефтяных цен ниже 30 долларов – к уровням 20-25 долларов. Рублевая валюта продемонстрирует ослабление к уровням 85 и ниже», – рассказал Покатович.

Умеренно негативный сценарий предполагает наличие существенного давления вирусного фактора на мировую экономику (в течение всего первого полугодия), а также исходит из средних нефтяных цен в 2020 году в диапазоне 30-40 долларов. В этих условиях рублевая валюта может на время выходить в диапазон 75-80, однако среднегодовой курс нацвалюты будет тяготеть к отметкам 70-73 за доллар, продолжил эксперт.

«Наш оптимистичный сценарий включает в себя восстановление нефтяных цен к отметкам 50 долларов и выше, а также ограниченность вирусного влияния на мировую экономику. В начале летнего периода вирусный фактор будет в значительной мере нейтрализован. Рубль в таких условиях может реализовать попытку укрепления в диапазоне 65-70 рублей за доллар, а среднегодовой курс сложится на уровнях 67-69 рублей за доллар», – считает Покатович.

По его мнению, наиболее высокая вероятность реализации умеренно негативного сценария, наименее вероятным сценарием сейчас представляется оптимистичный вектор. Вероятность реализации кризисного сценария он оценивает как среднюю.

Тем временем рубль продолжает снижаться к доллару и евро вслед за падением нефти марки Brent. Курс доллара с расчетами на «завтра» на 16.04 мск рос на 0,44 рубля, до 71,84 рубля, курс евро – на 95 копеек, до 81,45 рубля.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что в связи с ослаблением рубля в РФ существует риск роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты.

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