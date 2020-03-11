Москалькова назвала поправки к Конституции новой системой гарантий прав человека

11.03.2020, 16:28, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поправки в Конституцию свидетельствуют о появлении новой системы гарантий прав человека.

В среду на заседании Госдумы в третьем – заключительном – чтении был принят законопроект о поправках в Конституцию.

«Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосует за эти поправки. Важно, чтобы замысел автора – президента России, депутатов и сенаторов – был воплощен в жизнь так, как он был задуман. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека», – сказала Москалькова журналистам, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что поправки в Конституцию в той или иной мере касаются «прав и свобод человека и гражданина». В их числе она упомянула соотношение МРОТ и прожиточного минимума, индексацию пенсий и социальных пособий. «Безусловно, все они направлены на то, чтобы жизнь в РФ была лучше, достойнее», – сказала она.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Питер Реддуэй: Из России стало можно уехать, но жить бы там сейчас я не хотел

16.02 / Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

16.01 / После стрельбы в суде Новокузнецка возбудили дело

23.02 / Доказана неэффективность проветривания помещений

07.03 / МИД осудил решение прокуратуры Парижа закрыть дело об избиении российской журналистки

17.02 / Видео: Кто и как воюет за воду

03.02 / “Пусть Юля и Андрей расскажут, кто их надоумил мочкануть русского агента Шеремета”. Опубликована переписка, которую, возможно, вел спикер МВД

20.01 / ЕС решил ввести санкции против Турции

25.02 / Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

27.01 / Жители закрытого из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика