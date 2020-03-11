Москалькова назвала поправки к Конституции новой системой гарантий прав человека

11.03.2020, 16:28, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поправки в Конституцию свидетельствуют о появлении новой системы гарантий прав человека.

В среду на заседании Госдумы в третьем – заключительном – чтении был принят законопроект о поправках в Конституцию.

«Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосует за эти поправки. Важно, чтобы замысел автора – президента России, депутатов и сенаторов – был воплощен в жизнь так, как он был задуман. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека», – сказала Москалькова журналистам, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что поправки в Конституцию в той или иной мере касаются «прав и свобод человека и гражданина». В их числе она упомянула соотношение МРОТ и прожиточного минимума, индексацию пенсий и социальных пособий. «Безусловно, все они направлены на то, чтобы жизнь в РФ была лучше, достойнее», – сказала она.