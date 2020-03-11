Эрдоган сравнил греческих военных с нацистами

11.03.2020, 16:28, Новости дня

Действия военных Греции в отношении беженцев на границе с Турцией сравнимы с преступлениями нацистов, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Между тем, что совершали нацисты, и действиями греческой стороны на границе нет никакой разницы», – приводит слова турецкого лидера Anadolu.

Он добавил, что Греция проигнорировала международные соглашения и принципы гуманизма и попыталась путем насилия выдворить беженцев.

Эрдоган отметил, что граница с Европой будет открыта для беженцев пока, ЕС не выполнит все обязательства по соглашению 2016 года.

«Речь идет об упрощении визового режима для турецких граждан, обновлении Таможенного союза и перечислении в полном объеме обещанной финансовой помощи на нужды сирийских беженцев в Турции», – подчеркнул турецкий лидер, заявив, что «не нуждается в подачках ЕС», информирует RT.

«Единственное наше требование – выполнение взятых обязательств», – отметил Эрдоган.

Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.