От коронавируса в Иране умерли пятеро бойцов КСИР

11.03.2020, 16:28, Новости дня

Как минимум пять бойцов элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана, а также несколько ополченцев умерли, помогая заразившимся коронавирусом, сообщил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

«На сегодняшний день пять представителей КСИР и несколько членов ополчения Басидж отдали свои жизни, обеспечивая медицинской помощью население», – передает его слова ТАСС.

Шариф отметил, что курс лечения проходят «еще ряд представителей этих подразделений».

Бороться с коронавирусом в Иране помогают около 100 тыс. членов КСИР и ополчения Басидж.

В понедельник сообщалось, что в Иране умерли 237 инфицированных коронавирусом. В среду стало известно, что умер 291 человек.



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