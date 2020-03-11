Глава СПЧ назвал важнейшим понятием в Конституции принцип социального государства

11.03.2020, 16:28, Новости дня

Принцип социального государства, закрепленный в Конституции, – это одно из важнейших понятий и достижений, сообщил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«В этом отношении наша страна становится фактически лидером, и невозможно не приветствовать такой вектор развития», – сказал Фадеев, особо отметив важность поправок, касающихся сфер труда, социального партнерства, развития здравоохранения, некоммерческого сектора и других, информирует РАПСИ.

В среду он принял участие в заседании Совета Федерации, на котором был одобрен закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В обсуждении вопроса также приняли участие официальный представитель президента, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, официальный представитель президента, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева, генеральный прокурор Игорь Краснов, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Докладчиком по вопросу выступил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.