В военной части в Подмосковье прогремел взрыв: пострадали четверо военных
11.03.2020, 16:18, Разное
На территории воинской части в подмосковных Луховицах в среду прогремел взрыв. В настоящее время известно о четверых пострадавших солдатах, сообщает Life.
Источником взрыва в экстренных службах предварительно называют кислородный баллон. СМИ сообщают, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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