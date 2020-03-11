В военной части в Подмосковье прогремел взрыв: пострадали четверо военных

11.03.2020, 16:18, Разное

На территории воинской части в подмосковных Луховицах в среду прогремел взрыв. В настоящее время известно о четверых пострадавших солдатах, сообщает Life.

Источником взрыва в экстренных службах предварительно называют кислородный баллон. СМИ сообщают, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 



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