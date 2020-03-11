В Москве таксист обокрал знаменитого артиста на сотни тысяч рублей

11.03.2020, 16:18, Разное

В Москве от рук злоумышленника пострадал актер Малого театра Александр Вершинин. Артист обратился в правоохранительные органы с просьбой отыскать таксиста, который похитил деньги с его банковской карты.

По данным сайта “Комсомольская правда”, Вершинин “поймал” машину на улице, чтобы не пользоваться приложением-агрегатором. Данная опрометчивость вышла актеру боком: недобросовестный таксист, который согласился на поездку, стащил у пассажира дебетовую карту. Когда жертва вора была доставлена домой, нарушитель закона отправился обналичивать средства. Уточняется, что с карты Александра пропали 235 тысяч рублей. В данный момент правоохранители занимаются поиском злоумышленника.