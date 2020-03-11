Бельгийскую НПО признали нежелательной в России
11.03.2020, 16:11, Новости дня
Генпрокуратура РФ признала неправительственную организацию «Европейский фонд за демократию» (Бельгия) нежелательной на российской территории.
«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации European Endowment for Democracy («Европейский фонд за демократию»), зарегистрированной на территории Королевства Бельгии», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.
Ведомство сообщает, что деятельность этой организации угрожает «основам конституционного строя и безопасности России».
В ноябре в перечень нежелательных в РФ была включена чешская НПО «Человек в беде».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет