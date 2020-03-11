Бельгийскую НПО признали нежелательной в России

11.03.2020, 16:11, Новости дня

Генпрокуратура РФ признала неправительственную организацию «Европейский фонд за демократию» (Бельгия) нежелательной на российской территории.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации European Endowment for Democracy («Европейский фонд за демократию»), зарегистрированной на территории Королевства Бельгии», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Ведомство сообщает, что деятельность этой организации угрожает «основам конституционного строя и безопасности России».

В ноябре в перечень нежелательных в РФ была включена чешская НПО «Человек в беде».



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