Рубль продолжил снижение вслед за нефтью

11.03.2020, 16:11, Новости дня

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро вслед за падением нефти марки Brent, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара с расчетами на «завтра» на 16.04 мск рос на 0,44 рубля до 71,84 рубля, курс евро – на 95 копеек, до 81,45 рубля, передает РИА «Новости».

Доллар доходил до отметки 71,95 рубля, евро – до 81,61 рубля в ходе снижения стоимости нефти на 4%. До этого рубль терял 15-20 копеек к доллару и около 60 копеек к евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% до 35,68 доллара за баррель.

Рынок российских акций также снизился на 1,5% на очередном обвале нефти.

Индекс Мосбиржи на 16.14 мск снижался на 1,32%, до 2465,83 пункта, индекс РТС – на 1,11%, до 1082,08 пункта.

После падения нефти марки Brent индекс Мосбиржи снижался на 1,7% до 2457,36 пункта, индекс РТС – также на 1,7% – до 1076,54 пункта.

Напомним, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предсказало российской финансовой системе кризис.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что в связи с ослаблением рубля в РФ существует риск роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты.