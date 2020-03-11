«На себя не похожа»: Любовь Успенская удивила поклонников изменившейся внешностью

11.03.2020, 16:07, Разное

В своем микроблоге в Instagram Любовь Успенская выложила новую фотографию. В комментариях под постом многие подписчики признались, что не узнали певицу из-за изменившейся внешности.
На снимке знаменитость стоит на кухне около стола, на котором видны желтые розы и пиала с фруктами. В подписи к фотографии Любовь Успенская сообщила, что только вернулась с концерта в Нижнем Новгороде, и у нее осталось достаточно сил и энергии, чтобы приготовить салат и вместе с родными продолжить праздновать Международный женский день.

В комментариях те, кто были на концерте, оставляли свои отзывы о мероприятии и писали комплименты исполнительнице. Однако некоторые из подписчиков даже не узнали Любовь Успенскую и спрашивали, кто изображен на фото. Несколько человек предположили, что это пластические операции изменили певицу до неузнаваемости, а ее лицо стало похоже на маску.

Впрочем, не все осуждают Любовь Успенскую за то, что она делает пластические операции, кто-то поддерживает и советует знаменитости никого не слушать и всегда оставаться самой собой.



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