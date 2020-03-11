Жительнице Италии пришлось несколько дней находиться в квартире с телом умершего от коронафируса мужа

11.03.2020, 16:07, Разное

В Италии житель провинции Савона скончался от коронавируса 9 марта, но его тело из-за карантина не спешили увозить. Жене покойного пришлось несколько дней находиться в одной квартире с трупом.
В Италии наблюдается наихудшая обстановка в Европе, связанная с эпидемией коронавируса. На сегодняшний день известно о более 10 000 случаев инфицирования в стране и свыше 600 смертях из-за опасного заболевания.

По словам мэра муниципалитета, где женщине пришлось несколько дней находиться рядом с трупом супруга, ситуация связана с карантином и особым протоколом обращения с телами людей, скончавшихся от коронавируса. Джанкарло Канепа добавил, что данная семья действовала неправильно изначально. Мужчина, узнав о диагнозе, отказался от госпитализации, решив лечиться дома. Его тело пообещали забрать 11 марта.

Аналогичный случай зафиксирован в Неаполе, где родственники 47-летней женщины, умершей от коронавируса, вынуждены были пребывать в одном помещении с телом. Похоронные агентства отказывались заниматься захоронением, как только узнавали причину смерти. Самостоятельно предать земле умершую родственницу семья не могла из-за запрета. Покойную забрало и похоронило небольшое агентство, согласившееся провести ритуал.



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