Известно, чем определяется движение рыбы в стае

11.03.2020, 16:06, Новости дня

Группа научных сотрудников Нового Южного Уэльса совершила открытие, суть которого в том, что движение рыбы в стае определяется вовсе не расчетом траектории косяка, а случайностью или подражанию ближайшей особи.

Австралийские ученые на протяжении длительного периода времени занимались анализом полученных в ходе исследования данных. В итоге они заявили, что каждая рыба взаимодействует лишь с одной другой рыбой в любой момент времени. При этом они или самопроизвольно меняют направление, или копируют направление другой рыбы. Эти данные полностью противоречат теории движения рыбы, согласно которой она оценивает траекторию движения всей стаи. Однако оказывается, что рыбью стаю и ее движение определяют те помехи, с которыми она сталкивается в процессе движения.

Известно, что данные были получены исследователями в ходе изучения стаи цихлид.