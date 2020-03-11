Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro появился в продаже

11.03.2020, 16:06, Новости дня

Роскошный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro поступил в продажу на китайском рынке.

Уже к лету 2020 года производитель намерен начать реализацию данной модели в России. Отличить усовершенствованный паркетник Chery Tiggo 7 Pro можно по форме головной оптики, модернизированной крыше, а также задним фонарям и уникальной решетке радиатора. Вместе с тем новая модель получила продвинутую мультимедийную систему, а также цифровую панель приборов.

Под капотом нового китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro использовали 1,6-литровый турбированный мотор, который выдает 197 л.с. мощности. Автомобиль имеет 7-ступенчатую трансмиссию и передний привод во всех комплектациях. Стартовая стоимость кроссовера составила 118,9 тысяч юаней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / “Какой с..ке так хочется цензуру ввести, и какой идиот за это дерьмо проголосует”. Соцсети обсуждают законопроект о дезинформации

04.02 / Эрдоган объяснил использование бандеровского приветствия

31.01 / Блокадница Ленинграда оценила поздравление «хлебом» чиновниками из Керчи

28.01 / Эксперты выясняли, почему женщины не любят бородатых мужчин

01.01 / Помпео отложил визит в Украину, “Нафтогаз” объявил о завершении анбандлинга. Главное за день

18.02 / Зима в Киеве установила два новых температурных рекорда

03.02 / Разумков заявил, что правительство должно представить промежуточный отчет до 14 февраля

20.01 / Зеленский – Украине нужно найти героев, которые не вызывают противоречий

21.01 / Объявлен состав нового правительства России

13.01 / В Минздраве прокомментировали приказ об изменениях в оказании помощи пожилым людям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика