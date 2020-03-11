Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro появился в продаже

11.03.2020, 16:06, Новости дня

Роскошный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro поступил в продажу на китайском рынке.

Уже к лету 2020 года производитель намерен начать реализацию данной модели в России. Отличить усовершенствованный паркетник Chery Tiggo 7 Pro можно по форме головной оптики, модернизированной крыше, а также задним фонарям и уникальной решетке радиатора. Вместе с тем новая модель получила продвинутую мультимедийную систему, а также цифровую панель приборов.

Под капотом нового китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro использовали 1,6-литровый турбированный мотор, который выдает 197 л.с. мощности. Автомобиль имеет 7-ступенчатую трансмиссию и передний привод во всех комплектациях. Стартовая стоимость кроссовера составила 118,9 тысяч юаней.