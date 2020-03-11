Супермагниты научились печатать с помощью 3D-принтера

11.03.2020, 16:06, Новости дня

Разработчики из университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге заявили, что им удалось найти способ печатать супермагниты с помощью 3D-принтера.

Сегодня магнитные материалы являются важным компонентом огромного количества мехатронных устройств, среди которых ветряные электростанции, электродвигатели, датчики и системы магнитных переключателей. Обычно магниты изготавливаются с использованием редкоземельных элементов и традиционных способов изготовления. Группа специалистов предложила новый метод изготовления магнитов, который основан на использовании 3D-принтера. Металлический порошок из магнитного материала добавляется слой за слоем, и частицы соединяются путем плавления.

По словам авторов нового метода, так магниты печатаются с относительно высокой плотностью, одновременно контролируя их микроструктуру.   



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