Вован и Лексус разыграли принца Гарри

11.03.2020, 15:59, Новости дня

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) удалось разыграть британского принца Гарри от лица экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Принц не заметил подвоха и рассказал, что думает о состоявшемся «мегзите», информирует портал «360» со ссылкой на британский таблоид The Sun.

По словам Гарри, быть принцем и выходить замуж за принца «не так уж и здорово». На вопрос о том, хуже ли обычная жизнь королевской, он сказал, что обычная «значительно лучше».

«Ты забываешь, что я служил 10 лет в армии, поэтому я более простой, чем моей семье хотелось бы», – добавил принц.

Член британской королевской семьи добавил, что он и его жена Меган Маркл постоянно борются с нечестными СМИ, которые спекулируют на их отказе от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и их переезде в Северную Америку.

При этом внук Елизаветы II отметил, что многие люди все же поддерживают их с Маркл за то, что они поставили на первое место именно семью.

Гарри также назвал свою супругу сильной женщиной, которая не побоялась отстаивать их общие интересы.

Пранкеры поговорили с британским принцем и о политике. Тот нелицеприятно отозвался о действующем президенте США Дональде Трампе, заявив, что у американского лидера «руки в крови».

Также он не уверен, что у Тунберг получится встретиться с Трампом для обсуждения вопросов экологии, но если это произойдет, то он поддержит активистку. По его мнению, важно вести открытый диалог с такими людьми, как Дональд Трамп или премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Самому Гарри нравится экологический активизм Тунберг, он тоже надеется когда-нибудь открыть фонд по защите природы.

Отметим, что россияне уже общались с принцем Гарри. Первый разговор состоялся в новогоднюю ночь, второй – 22 января.

Ранее Лексус и Вован разыграли актера Хоакина Феникса.