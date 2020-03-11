В Германии сочли закрытие границ неэффективным средством для борьбы с коронавирусом
11.03.2020, 15:59, Новости дня
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что закрытие границ не повлияет на распространение коронавируса.
Спан в интервью радио Deutschlandfunk заявил, что запрет на въезд гостей из Италии не сможет повлиять на распространение коронавируса в стране, передает Reuters.
«Он все равно будет распространяться, даже если вы закроете все границы. Рано или поздно вы будете обязаны отпустить или впустить людей, и тогда он снова начнет распространяться», – отметил глава ведомства.
Спан уточнил, что система здравоохранения страны может быстро перегрузиться в случае, если вирус распространится слишком быстро.
Министр призвал отменить крупные мероприятия, такие как футбольные матчи.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина.
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