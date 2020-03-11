В РФ создали экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

11.03.2020, 15:59, Новости дня

В РФ разработали устройство для экспресс-анализа коронавируса за 15 минут, сообщили в Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Устройство позволяет получить результат всего за четверть часа, оно проходит финальные испытания, опытный образец может появиться осенью 2020 года, отметили в НТИ, передает ТАСС.

В тесте применяется метод изотермической полимеразной цепной реакции, для анализа необходим мазок из слизистой носа или глотки.

Тест разрабатывается компанией «Медико-биологический Союз».

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.