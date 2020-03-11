Круглый стол по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

11.03.2020, 15:59, Новости дня

В Нью-Йорке должен был пройти круглый стол по теме «Как работать при эпидемии коронавируса», однако его отменили из-за распространения коронавируса, пишет Bloomberg.

Мероприятие должно было состояться 13 марта. Его организовал частный Совет по международным отношениям. Однако вместо этого круглый стол было решено отменить, как и другие мероприятия с очным участием в городах США с 11 марта по 13 апреля, передает «Интерфакс».

Накануне сообщалось, что в США появится первая карантинная зона по коронавирусу – ее открыли в штате Нью-Йорк с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл. Сообщалось, что в этом штате зафиксировано более 170 случаев заражения коронавирусом.