Премьер Чехии обвинил Меркель в создании паники из-за коронавируса

11.03.2020, 15:59, Новости дня

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о потенциально возможном заражении коронавирусом более 60% жителей ФРГ может вызвать панику среди населения, считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Не хочу комментировать ситуацию (с коронавирусом, – прим. ВЗГЛЯД) в Германии, хотя я и думаю, что такие заявления вызывают панику. Мы (в Чехии, – прим. ВЗГЛЯД) приняли решительные меры, чтобы даже не было и речи о возможности столь «черных» сценариев (по коронавирусу, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

Сейчас в Чехии коронавирус выявлен почти у 70 человек. Закрыты школы, вузы, музеи, художественные галереи и библиотеки. Также в стране введен запрет проведение любых публичных мероприятий с участием свыше 100 человек. Чешские власти пояснили, что учебные заведения будут закрыты в течение месяца.

Напомним, Меркель заявила, что около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека.