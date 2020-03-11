Эксперты: Путь к правлению Путина как президента до 2036 года открыт – он согласен на пожизненные «галеры»

11.03.2020, 15:47, Разное

Госдума России, а вслед за ними Совет федерации абсолютным большинством голосов одобрила в третьем и окончательном чтении поправки в Конституцию. Против в думе не проголосовал никто, 43 депутата воздержались.

Помимо прочего, принята поправка, внесенная первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой (фракция «Единая Россия»), об обнулении предыдущих президентских сроков, что предоставляет Владимиру Путину возможность быть президентом вплоть до 2036 года.

Сам президент ранее поддержал эту инициативу при условии, что Конституционный суд (КС) не обнаружит в ней противоречий Основному закону страны. Путин также заявил, что все решит народ на всероссийском голосовании, которое намечено на 22 апреля.

Валерий Борщев: «В стране устанавливается жесткий авторитарный режим»

Сопредседатель Московской Хельсинкской Группы (МХГ) Валерий Борщев заявил в интервью корреспонденту русской службы «Голоса Америки», что ничего общего с законностью и Конституцией инициатива Думы об обнулении президентских сроков не имеет. По его словам, такой термин никогда прежде не фигурировал и придуман «под спецзаказ».

«Разумеется, это серьезное нарушение конституционного права и вообще права, – подчеркнул Борщев. – Но дело даже не в этом, а в том, что в стране устанавливается жесткий авторитарный режим, – авторитарный на уровне конкретной личности. Тем самым сменяемость властей как непременное условие развития общества упраздняется. Теперь один и тот же президент может править до 2036 года, и всякие разговоры о сменяемости власти становятся бессмысленными и бесполезными».

Борщев полагает, что это еще «аукнется Кремлю». По его мнению, такие вещи безболезненно не проходят: «Растет новое поколение, и у него, конечно же, будут свои запросы на власть, свои представления о власти. В итоге в стране могут возникнуть серьезные конфликты. Думаю, безоблачного будущего в России не будет».

Правозащитник считает, что «общероссийское голосование» априори нелегитимно: «В отличие от выборов, там не будет должного общественного контроля и наблюдателей, в том числе международных, – пояснил он. – Отслеживать нарушения практически некому. Поэтому возможность «нарисовать» любую цифру увеличивается во много раз. По сути, все предрешено. Но я считаю, что надо идти голосовать и голосовать «против». Потому что как бы там ни было, но голоса протеста должны быть. Однако процесс этот в любом случае не легитимен».

Конституционный Суд (КС), конечно, должен сказать свое слово по поводу «обнуления» и высказаться так же резко, как в 90-е годы, утверждает сопредседатель МХГ. Однако, на его взгляд, на это нет «почти никаких надежд». Скорее всего, КС выполнит «домашнее задание» Кремля, возможно только, что один, два человека проголосуют против, но не больше, резюмировал он.

Игорь Яковенко: «Речь идет о пожизненном правлении Путина»

В свою очередь, социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отметил, что то, ради чего затевалась вся эта история с поправками, было ясно с самого начала. По его оценке, сейчас речь идет о пожизненном правлении Путина и «юридическом закреплении того мафиозного устройства государства, которое складывалось в течение всего последнего времени».

«Однако сделано все было достаточно грубо, топорно и цинично, без всяких стилистических изысков, – добавил он. – Господам из Кремля некогда. В этом смысле довольно откровенно высказалась Валентина Терешкова, которая и внесла эту поправку: мол, ну чего там юлить, давайте будем откровенны и скажем, что хотим пожизненного правления Путина. Сам Путин заявил, что в принципе, он не против, потому что за 20 лет правления, по его собственному выражению, многое в стране сделано на «живую нитку». Опять-таки кругом одни враги, которые так и ждут, что Россия ослабнет».

Характерно, продолжает Яковенко, что это произошло буквально на следующий день после экономического обнуления России, которое совершил «чемоданоносец» Путина – глава «Роснефти» Игорь Сечин. К По словам Яковенко, Сечин обнулил страну экономически, а Путин – политически: «Это связанные вещи. В условиях отсутствия хоть каких-то шансов на перемены и перспектив резкого снижения уровня жизни россиян, что неизбежно наступит после кризиса, который фактически рукотворно устроило руководство Кремля, нужно было забетонировать позицию личной власти президента, что и было сделано. Думаю, с их точки зрения все выглядит весьма логично».

Слова Путина о том, что судьбу поправок решит голосование народа 22 апреля, публицист назвал глумлением: «Это примерно такое же издевательство, как и заявление президента, что он согласен на пожизненное царствование, но при условии, если КС даст официальное заключение о соответствии такой поправки принципам Конституции. Это две издевки. Понятно, что это голосование – никакой не референдум, а просто всероссийский опрос, организованный ВЦИОМом. Поэтому сколько надо, столько там и «нарисуют». И нет никаких вариантов помешать этому художеству».

Такой же «загадкой» выглядит решение КС по вопросу об обнулении президентского сроков», констатирует Игорь Яковенко. У эксперта нет никаких сомнений в том, что суд поддержит любую поправку, какую предложит Кремль.