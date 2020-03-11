Принцесса Малайзии Амина и ее муж-простолюдин впервые стали родителями

11.03.2020, 15:38, Разное

Современные представители монаршей семьи Малайзии как-то не любят создавать семьи с равными себе по происхождению. Кто не слышал уже истории экс-короля Малайзии Мухаммада и российской модели Оксаны Воеводиной! Его младший брат – кронпринц Тенгку Мухаммад Фаиз Петра – также выбрал в жены “простолюдинку”, 32-летнюю шведку Луис Йоханссон. Не стала исключением и единственная дочь султана Ибрагима-Исмаила и королевы Зарит-Софии малайзийского султаната Джохор – принцесса Амина Маймуна Искандария. В 2017-м она вышла замуж за голландского футболиста-полупрофессионала Денниса Вербааса, сменившего ради нее веру и имя. А вчера стало известно, что у них родился первенец. Но объявить об этом было решено довольно необычным способом.

Фотографиями с церемонии “чукур джамбул” (cukur jambul), или “пострижения”, поделился брат принцессы, принц Тунку Идрис, на своей странице в Instagram. Этот обычай, во время которого родственники малыша поочередно состригают ему волосы, проводят для того, чтобы в частности как можно больше членов семейства собрались в одном доме вместе и познакомились с ее новым представителем. Как правило, церемонию проводят тогда, когда матери ребенка вновь разрешается появляться на публике, – обычно через 40 дней, но можно и позже. Ни имени, ни пола, ни возраста малыша не сообщается, но судя по голубой подушке, на которой он лежит (фото выше), это все же мальчик.   

Отец и братья принцессы

Напомним, Деннис и Амина познакомились в 2014 году в одном из кафе Сингапура. В тот момент Деннис переехал в этот город из Голландии для работы в должности менеджера местной футбольной команды. Период ухаживаний длился несколько лет, и только когда невесте исполнилось 31, а ее жениху – 28, султан дал согласие на свадьбу дочери. Ради любимой Деннис совершил религиозный трансфер и принял ислам – теперь он не просто Деннис, а Деннис Мухаммед Абдулла. Согласно брачному контракту, он не имеет прав на имущество жены. Кроме того, Деннис никогда не сможет занять королевский трон. 



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