Акуна Матата: Лео Месси устроил тематическую вечеринку на 2-летие сына

11.03.2020, 15:38, Разное

После выхода нового анимационного фильма “Король Лев” в прошлом году история Симбы и других обитателей саванны вновь стала популярным лейтмотивом для детских праздников. Устроить для сына день рождения в стиле “Акуна Матата” решил звезда футбола Лионель Месси с супругой Антонеллой Рокуццо. Фотографиями с вечеринки малыша Чиро, отметившего вчера 2-летие, родители поделились в Instagram.

Нашему малышу исполняется 2 года! С днем ​​рождения, от всего сердца. Мы любим тебя до бесконечности. Будь счастлив сегодня и всегда,

– написала Антонелла под фото, на котором вся их большая семья с улыбками позирует рядом с тортом с изображением львенка. На имениннике Чиро – забавный ободок с ушками в стиле Симбы.

Антонела Рокуццо с сыном Чиро Самому Месси в прошлом году исполнилось 32 года, что для футболиста означает приближение к окончанию срока карьеры. Что сам спортсмен думает на этот счет, он рассказывал в интервью на церемонии получения “Золотого мяча”:

Я прекрасно отдаю себе отчет, сколько мне уже лет. Окончание карьеры все ближе, и это тяжело осознавать. У меня остается еще несколько лет, и такие моменты становятся более любимыми и значимыми.

На протяжении всего победоносного пути рядом с Лео была его супруга Антонелла. С ней форвард “Барселоны” познакомился почти 30 лет назад, когда был совсем ребенком, жил в Аргентине и не представлял, что его ждет впереди. Сначала он сам переехал в Европу, потом забрал ее и создал семью. Недавно в Instagram Месси решил показать фото в духе “как все начиналось”, выложив совместный снимок с Антонеллой, где они еще подростки.

Лионель Месси с будущей супругой Антонеллой в детстве

Супруга лучшего футболиста мира – не модель, не актриса, не светская дама, не певица – просто девочка из соседнего двора, с которой будущий футболист познакомился в пять лет.

Она вдохновляет меня на победы. Она особенная во всем. Однажды я подарил на день рождения Анто яхту, и знаете, что она сказала? “Это слишком дорого!”. Вот за это я ее и люблю,

– смеясь, вспоминал самый высокооплачиваемый футболист в мире.В 2017 году пара сыграла свадьбу в Росарио – неподалеку от того двора, где познакомились. От подарков молодожены отказались и попросили гостей сделать пожертвования в благотворительный фонд. Сейчас они вместе воспитывают троих сыновей.