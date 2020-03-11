Названы категории граждан, на которых не распространяется карантин по коронавирусу в Москве

11.03.2020, 15:30, Новости дня

Карантин по коронавирусу после возвращения в Москву не распространится на некоторые категории граждан, включая дипломатов и сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба московского штаба по профилактике коронавируса.

«5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Жителям, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытию необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. Оперативный штаб по городу Москве сообщает, что эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций», – уточнили в штабе, передает ТАСС.

В Москве подтверждено девять случаев заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.



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