Браконьеры убили последнюю в мире самку белого жирафа и ее детеныша

11.03.2020, 15:30, Новости дня

В кенийском заповеднике Ishaqbini Hirola браконьеры убили единственную в мире самку белого жирафа и ее детеныша.

После их гибели в заповеднике остался лишь один только один представитель этого редчайшего вида – сын убитой самки, передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

По данным издания, сотрудники заповедника нашли скелеты этих редких животных. В последний раз их видели живыми больше трех месяцев назад, а убиты они были около месяца назад.

Предположительно, в живых во всем мире остался только один белый жираф мужского пола.

Браконьеры пока не найдены, но специалисты центра по охране природы в Кении уверяют, что расследуют убийства жирафов.

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года. Белый цвет животных обусловлен редким состоянием, называемым лейкизмом, которое вызывает полную потерю пигментации наружного покрова у животных.

BREAKING NEWS: Sad day as KENYA's only female white giraffe and her calf are killed by poachers at Ishaqbini Hirola Conservancy in Ijara, Garissa County. pic.twitter.com/tnXZVjz86M

— The Real Kenyan (@therealkenyan_) March 10, 2020

