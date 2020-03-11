Совфед одобрил закон о поправке в Конституцию

11.03.2020, 15:30, Новости дня

Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправке в Конституцию.

За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один выступил против, еще трое воздержались, передает ТАСС.

Теперь закон передадут регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В ином случае процедура внесения поправок будет прекращена, передает РИА «Новости».

Совфед вновь соберется 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Общероссийское голосование, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

В среду Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Кроме того, в первом чтении был одобрен законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе предстоящего общероссийского голосования.



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