Появились подробности задержания россиянина Фирсова в США

11.03.2020, 15:30, Новости дня

ФБР провело контрольную закупку через онлайн-магазин deer.io, который, по мнению США, якобы администрировал житель России Кирилл Фирсов. После этого ведомство получило ордер на его арест, и мужчина был задержан, следует из материалов судов и ФБР.

Американская сторона считает, что 29-летний уроженец Краснодара Фирсов администрировал и управлял онлайн-магазином deer.io, посредством которого осуществлялась незаконная торговля персональными данными и аккаунтами для e-mail- и SMM-рассылок, информирует телеканал RT.

ФБР провело контрольную закупку 4 и 5 марта, через deer.io было приобретено около 2 тыс. игровых аккаунтов, сотрудники ФБР расплачивались за них биткоинами. В купленных аккаунтах содержалась персональные данные, в частности номера соцстрахования жителей Сан-Диего, штат Калифорния.

6 марта суд выдал ордер на арест Фирсова. Россиянина задержали в аэропорту. По данным СМИ, 11 марта мужчину под конвоем федеральных маршалов должны отправить в Калифорнию, дело россиянина ведет подразделение ФБР из Сан-Диего.

Прокурор Южного округа США Роберт Шелдон Брюер обвиняет россиянина в двух преступлениях. По данным следствия, он мошенническим способом привлекал покупателей на платформе deer.io, где товаром являлись незаконно добытые учетные записи и пароли клиентов некоей калифорнийской компании, связанной с разработкой компьютерных игр.

Данные, как утверждает следствие, использовались для получения денежных средств и других представляющих ценность объектов. При этом с помощью платформы велась как региональная, так и международная торговля.

Также Фирсов подозревается в пособничестве торговле фальшивыми или подлинными аутентификационными данными – именами, датами рождения и номерами социального страхования граждан США.

Напомним, о задержании Фирсова в Нью-Йорке стало известно накануне. В Совфеде заявили, что РФ предоставит юридическую защиту задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания.