ФСБ заявила о задержании в Крыму четырех террористов

11.03.2020, 15:30, Новости дня

В Крыму задержаны четыре участника запрещенной в РФ террористической организации «Хизб Ут-Тахрир аль-Ислами», их подозревают в пропаганде и вербовке.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», – передает ее слова РИА «Новости».

Сообщается, что они организовывали конспиративные собрания, где пропагандировали идеологию среди местных мусульман, агитируя их вступать в свои ряды. В ходе обысков изъята запрещенная литература.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что правоохранительные органы в крымском городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в РФ религиозно-экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир».



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