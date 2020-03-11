Apple пришлось отменить презентацию iPhone SE 2

11.03.2020, 15:30, Разное

Американской корпорации Apple пришлось отменить намеченную на март презентацию iPhone SE 2. Об этом передаёт издание Forbes и владелец YouTube-канала Front Page Tech, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Согласно изданию Forbes, презентацию отменили вследствие двух причин. Первой из них стала вспышка короновируса, которая привела к возникновению проблем Apple с поставками компонентов для телефонов. Вторая заключается в том, что власти округа Санта-Клара, где должны были представить смартфон, решили запретить организацию массовых мероприятий.

Apple не объявляла официально о презентации своих продуктов, тем не менее зачастую в честь запуска устройств проводится пресс-конференция, на которой в подробностях рассказывают о гаджетах. Кроме iPhone SE 2, клиенты американского производителя электронных устройств и программного обеспечения ожидали анонс новых iPad Pro. В итоге корпорация может провести онлайн-трансляцию или разместить информационное сообщение о предстоящих продуктах.