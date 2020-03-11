Скандалы: Стратегические взятконосцы

11.03.2020, 15:29, Разное

Пилоты бомбардировщиков Ту-95 79-ого авиационного ордена Красной Звезды полка сдавали зачеты по тактике за деньги

“Ъ” стало известно о коррупционном скандале в дальней авиации воздушно-космических сил России. Один из старших офицеров, как установило следствие, устроил поборы за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. Вначале суд признал его виновным в 51 эпизоде коррупции, но затем сократил число пострадавших, поэтому вместо колонии офицер отделался сравнительно небольшим штрафом.

За совершение противоправного поступка взяточника уволили из вооруженных сил, а затем прокуратура взыскала с него полученную от пилотов сумму как предмет незаконного обогащения в рамках противоправной сделки.

Скандал произошел в 79-м тяжелом бомбардировочном авиационном ордена Красной Звезды полку, который дислоцируется на авиабазе Украинка в Амурской области, имея на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации. Однако вместо проведения реального экзамена, как сказано в материалах уголовного дела, господин Спина начал вызывать к себе по одному командиров эскадрилий, которым объявил, что их подчиненные «без формальной проверки» их теоретических знаний получат зачеты, если заплатят за них по 500 руб. Командиры трех из четырех эскадрилий довели эту информацию прямо перед строем до пилотов и начали собирать деньги.

Владимир Спина получил вознаграждение от 51 летчика, при этом один из их командиров зафиксировал факт передачи 6 тыс. руб. на видеокамеру своего мобильного телефона, переписал ролик на диск и отнес его в военную контрразведку ФСБ.

Там офицеру дали спецаппаратуру, очередную часть денег за зачеты, 3 тыс. руб. обработали спецсоставом и снова отправили заявителя к господину Спине.

Когда он положил купюры перед экзаменатором, тот под запись спросил, что это за деньги, и получил ответ: «За зачеты». «Понял, положу их в кубышку»,— последовал ответ. После этого в кабинет вошли контрразведчики, которые задержали господина Спину. Следователь предъявил ему обвинение в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб.). Свою вину в коррупции господин Спина не признал, сообщив, что деньги собирались на нужды части. Он объяснил, что зачеты проставлялись без их сдачи из-за нехватки времени, а от более подробных показаний воздержался, ссылаясь на ст. 51 Конституции.

Белогорский гарнизонный военный суд признал господина Спину виновным, но 1-й суд Восточного военного округа, отменив приговор из-за выявленных в деле нарушений, направил материалы на новое рассмотрение. В результате пересмотра господин Спина получил 180 тыс. руб. штрафа. При этом в качестве смягчающих вину офицера обстоятельств были учтены его положительная характеристика, представленная командованием части; ведомственные медали и другие поощрения, которыми он был отмечен за годы службы, а также наличие трех малолетних детей, которых он имеет в двух браках.

Используя приговор, еще не вступивший в законную силу, командование дальней авиации уволило господина Спину из вооруженных сил.

Отставник обжаловал это решение в гарнизонном военном суде, однако тот отклонил иск, указав, что помимо приговора причастность Владимира Спины к «дисциплинарному проступку коррупционной направленности» была доказана административным расследованием, проведенным в части.

В довершение всех проблем, свалившихся на офицера после зачетов по тактике за взятки, в суд на него подала прокуратура Благовещенского военного гарнизона. В иске было указано, что военный надзорный орган рассчитывает взыскать с ответчика 24 тыс. руб., которые он получил в качестве взяток от офицеров. Данная сумма, по мнению прокурора, является доходом, полученным ответчиком в результате заключения заведомо ничтожной сделки, в связи с чем подлежит взысканию в доход федерального бюджета. Господин Спина в ходе разбирательства указал, что в таком случае перед законом должны отвечать все участники сделки — помимо него и взяткодатели, но иск был удовлетворен только к нему одному.

Николай Сергеев