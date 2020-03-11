Сделанное в Российской империи судно приняло участие в учениях в Черном море

11.03.2020, 15:28, Новости дня

Спасательное судно «Коммуна», которому больше 100 лет, приняло участие в учениях в Черном море, пишут СМИ.

Моряки в ходе учений отрабатывают спуск на разные глубины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, передает «Российская газета».

Экипаж судна отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Учения продлятся несколько дней, в нем также задействовали водолазные суда и суда обеспечения ЧФ.

«Коммуна» стоит на вооружении более 105 лет, оно досталось РФ еще от Императорского флота. Судно спустили на воду в 1913 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В ночь вылета самолета МАУ небо над Тегераном не закрыли из-за членов ХАМАС – СМИ

21.01 / Renault готовит кроссовер Arkana для Кореи и Европы

05.02 / Оппозицию уличили в «накрутке» голосов против поправки к Конституции

16.01 / Ирак не соглашался на возобновление операции против ИГИЛ

16.01 / Новый посол США прилетел в Москву

17.02 / МИД Украины потребовал освободить задержанных российскими пограничниками моряков

12.02 / В мире: Европа пытается придумать РФ новые проблемы

13.02 / Лукашенко поручил изучить возможность проведения совместной с Украиной Олимпиады

09.01 / Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко выше человека на видео МВД – СМИ

25.02 / Известный приморский подводный охотник Александр Че пропал на Бали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика