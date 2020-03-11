Сделанное в Российской империи судно приняло участие в учениях в Черном море
11.03.2020, 15:28, Новости дня
Спасательное судно «Коммуна», которому больше 100 лет, приняло участие в учениях в Черном море, пишут СМИ.
Моряки в ходе учений отрабатывают спуск на разные глубины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, передает «Российская газета».
Экипаж судна отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.
Учения продлятся несколько дней, в нем также задействовали водолазные суда и суда обеспечения ЧФ.
«Коммуна» стоит на вооружении более 105 лет, оно досталось РФ еще от Императорского флота. Судно спустили на воду в 1913 году.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет