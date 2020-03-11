«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

11.03.2020, 15:28, Новости дня

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра с четверга, 12 марта, до субботы, 14 марта, сообщил Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» – погода потенциально опасна», – сообщается  в данных прогностической карты.

Ранее синоптики пообещали в столичном регионе облачную погоду, местами небольшой дождь, в отдельных районах туман.

Накануне в Москве был побит 140-летний рекорд температуры. 



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