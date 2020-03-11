Белоруссия представила РФ новые предложения по нефти

11.03.2020, 15:28, Новости дня

Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти.

«Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла», – сказал белорусский премьер после переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Москва пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяниками и дать ответ на новые предложения Минска, отметил Румас, информирует РИА «Новости».

На встрече с Мишустиным Румас отметил, что ситуация с ценами на нефть, сложившаяся после развала сделки ОПЕК+, сближает позиции Москвы и Минска в вопросах поставок нефти.

Ранее белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.