Совет Федерации принял поправки к Конституции России

11.03.2020, 15:07, Новости дня

Совет Федерации России вслед за Госдумой одобрил поправки Владимира Путина в Конституцию.

Накануне Госдума приняла поправки во втором чтении. В них, в частности, внесли предложение об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему остаться у власти до 2036 года. 

У здания Госдумы с самого утра проходят одиночные пикеты. Одним из первых в пикет встал зампред партии “Яблоко” Иван Большаков. Он вышел к зданию Госдумы с плакатом “Лучшая поправка – Путина отставка”. К Большакову подошли полицейские и переписали его паспортные данные. Также правоохранители переписали данные активиста НОД, который стоит с плакатом “За приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве”.

11 марта Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования. Их разработкой занималось агентство “ИМА-консалтинг”. “Стоимость контракта составит 35,8 млн рублей”, — уточнила председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по изменениям к основному закону страны пройдет 22 апреля, этот день будет выходным. Проголосовать за поправки к Конституции можно будет только за все разом или против всех.

Журналист Тимур Олевский поговорил с российским политологом Глебом Павловским об обнулении президентских сроков и других поправках в Конституцию: 

Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в эфире Настоящего Времени говорил о поспешности появления и принятия этих поправок, а также о том, как можно будет отменить изменение Конституции: 

 



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