35 млн рублей за «скорые позитивные перемены» – ЦИК России показал слоган и логотип голосования за изменение Конституции

11.03.2020, 15:27, Новости дня

Центризбирком показал логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдет 22 апреля. На их разработку ведомство потратило 35,8 миллионов рублей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На логотипе изображена Конституция с российским триколором, надписью “общероссийское голосование” и датой – 22 апреля. Слоган голосования – “Наша страна, наша Конституция, наше решение!” Разработкой занималось агентство “ИМА-консалтинг”.

“Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании. Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, но объем очень солидный”, – рассказала Памфилова.

В “ИМА-консалтинг” объяснили идею логотипа: он “символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона”; “динамичная форма олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию”.

11 марта Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию. В тот же день поправки были одобрены Советом Федерации.

В тексте законопроекта говорится о главенстве российских законов над иностранными, об усилении роли Госсовета, о боге и о браке как о союзе только между мужчиной и женщиной. Одна из поправок обнулит сроки полномочий Владимира Путина и позволит ему оставаться у власти до 2036 года, если ее одобрит Конституционный суд РФ. В Конституцию также внесут положение о закреплении прожиточного минимума на уровне МРОТ и другие социальные гарантии. 

Поправки смогут вступить в силу после “всенародного голосования”, которое должно состояться 22 апреля. Проголосовать по новым поправкам можно будет только за или против всех.

 



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