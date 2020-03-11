Покупатели Hyundai Tucson получат скидку 100 тысяч рублей взамен на любой автомобиль

11.03.2020, 15:27, Разное

Представители компании «Хендэ Мотор СНГ» рассказали о выгодных условиях при приобретении модели Hyundai Tucson 2019 с помощью программы trade-in. Всего дополнительная скидка может составить порядка 100 тысяч рублей, если покупатель сдаст свое транспортное средство с пробегом (любого автоконцерна).

Напомним, что Hyundai Tucson 2019 оснащен 2,0-литровым бензиновым 150-сильным мотором или 2,4-литровым движком на 185 лошадиных сил. Есть и модификация с дизельной силовой установкой, функционирующей в паре с восьмиступенчатой АКПП. Автомобиль также обзавелся светодиодными фарами с омывателем, более современной мультимедийной системой и беспроводным зарядным устройством. Кроме того, стоит выделить такие функции, как адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

В РФ Hyundai Tucson доступен сразу в 6 модификациях. Максимальная стоимость в зависимости от вариации составит 1,55-2,31 миллиона рублей, а акционное предложение позволяет сэкономить на покупке до 100 тысяч рублей.