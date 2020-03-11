Лагард считает, что Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года

11.03.2020, 15:26, Новости дня

Европе грозит “мощный экономический шок”, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут срочные меры в ответ на распространение коронавирусной инфекции. Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила 10 марта во время телефонной конференции с лидерами ЕС, выяснило агентство Bloomberg.

Она сказала, что без скоординированных действий Европа “увидит сценарий, который напомнит многим из нас о финансовом кризисе 2008 года”. При правильной реакции, по мнению Лагард, последствия будут временными.

Глава ЕЦБ заверила, что руководство банка изучает все доступные инструменты, в том числе возможность предоставлять “сверхдешевое финансирование” и обеспечивать безостановочный поток кредитов, рассказал источник агентства, знакомый с содержанием телефонной конференции. При этом Лагард подчеркнула, что шаги, которые предпримет ЕЦБ, будут эффективными лишь в том случае, если их поддержат правительства государств – членов ЕС.

На 12 марта запланировано заседание ЕЦБ, на котором центробанк намерен объявить о мерах по сдерживанию негативных последствий от распространения коронавируса.

По данным Reuters, банк снизит процентные ставки на 0,1%. Но поскольку депозитная ставка регулятора уже находится на уровне минус 0,5%, многие инвесторы считают, что ЕЦБ имеет ограниченное пространство для дополнительных сокращений, отметило агентство.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По прогнозам МВФ, коронавирус замедлит мировую экономику. Если экономика Китая начнет восстанавливаться во втором квартале 2020 года, то рост ВВП Китая замедлится на 0,4 процентного пункта, мировой экономики – на 0,1 процентного пункта, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Европе эпицентр вспышки коронавирусной инфекции находится в Италии. По данным на вечер 10 марта, в этой стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 149 пациентов, из них 631 человек умер, пишет La Repubblica.