Карантин в школах и запрет на массовые мероприятия с участием более 200 человек – Кабмин утвердил меры по борьбе с коронавирусом

11.03.2020, 15:26, Новости дня

Кабинет Министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

“На заседании Кабинета Министров 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения”, – говорится в сообщении.

Члены правительства предложили ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Отмечается, что это не касается мер государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кабмин также принял решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, еще пять человек проверяют.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении карантина в столице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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