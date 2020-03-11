Медведчук обсудил с Путиным идею создания “парламентского измерения нормандского формата”

11.03.2020, 15:26, Новости дня

Председатель политсовета и партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народный депутат Виктор Медведчук 10 марта в Москве обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным идею создания “парламентского измерения нормандского формата”. Стенограмма переговоров Медведчука, Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина обнародована на сайте Кремля.

“Если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у вас это получится, – надеюсь, тоже при поддержке администрации президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться. Я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу. И единственное, что могу сделать, – это пожелать вам успехов”, – сказал Путин украинскому нардепу.

Медведчук подчеркнул, что речь идет о создании межфракционного депутатского объединения и привлечении туда парламентариев четырех стран, главы государств которых входят в нормандский формат.

“Если исходить из того, что на Украине Верховная Рада должна принять те законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями, – и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию, – то помощь наших коллег и Государственной Думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной: убедить наших депутатов в том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, для того чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир на Украине”, – сказал Медведчук.

Помимо него 10 марта в Москву приехали нардепы от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы “в рамках работы межфракционного депутатского объединения “Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция”, говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что не уполномачивали членов фракции “Оппозиционной партии – За жизнь” вести переговоры от имени украинского парламента, или обсуждать какие-либо вопросы.

“Народные депутаты, которые приняли участие в поездке в РФ, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли. Таким образом, народные депутаты фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” осуществили частную поездку в РФ и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы”, – говорится в сообщении на странице в Facebook.

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В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны “по вопросам, которые попадают в интересы Украины”, несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе. В октябре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым обсуждал вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений.

Позже глава политсиовета ОПЗЖ вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.