Ямальский беспредел: Силовики ЯНАО «озверели» после жалобы Путину

11.03.2020, 15:25, Новости дня

Путин дал указ ФСБ мгновенно реагировать на все сигналы о нарушениях прав бизнеса со стороны правоохранительных органов

26 февраля на коллегии ФСБ президент Путин дал указ чекистам мгновенно реагировать на все сигналы о нарушениях прав бизнеса со стороны правоохранительных органов. И если силовики нарушают – расследовать и сажать. А через несколько дней официальное издание правительства РФ «Российская газета» выпустила расследование о «Корпорации «Роснефтегаз», которая оказалась жертвой тотального беспредела местных силовиков.

Против Корпорации, вероятно, под прикрытием прокурора Ямала фальсифицировались уголовные дела и налоговые претензии, писали журналисты и других СМИ. Компанию атакуют тысячами проверок, в том числе незаконных, регулярно организуют вооружённые маски-шоу с изъятием документов и наличных денег из кассы предприятия (которые потом не возвращают). Олег Ситников 30 лет строил бизнес, а его за это пытались оформить невменяемым и упечь в психушку. Говорят, что даже вынудили замгубернатора ЯНАО написать заявление на Ситникова по обвинению… в терроризме – якобы бизнесмен готовит диверсию на переправе через реку Пур с помощью бензовоза. При этом Ситникова три раза реально пытались убить. Бизнесмен сотни раз обращался в правоохранительные органы, писал жалобы и открытые письма с призывом остановить беспредел и защитить его от рейдеров и убийц. Но, по всей видимости, недобросовестные силовики своих оборотней сдавать не хотят. Несмотря на слова Путина, реакции пока нет.

Нарушения были доказаны Генпрокуратурой, СКР и судами, но силовики даже не возбудили дело против экс-прокурора Герасименко по 169, 285 и 286 статьям УК РФ. Опубликованы расследования по десяткам эпизодов, где Герасименко «в главной роли» – и ноль реакции. Недавно в СКР по ЯНАО умудрились вообще отменить поступившее к ним заявление о преступлении прокурора. Юристы пять лет судились чтобы зарегистрировать заявление. Но нерадивые силовики Ямала, образно говоря, тут же «подтерлись» этим решением. Ну то есть полное презрение к суду, полный абсурд и беззаконие.

Безнаказанный сопляк или профессиональный рейдер?

Есть версия, что проблемы «Корпорации «Роснефтегаз» начались в середине 2000-х годов, когда на нее положил глаз сынуля тогдашнего прокурора Ямала Максим Ветюгов. Говорят, чтобы сделать владельца компании посговорчивее, его сначала запрессовали проверками, а потом пришел прокурорский сынок (к слову, сам прокурор и фигурант двух уголовных дело) и потребовал долю в бизнесе. Спасая предприятие, предприниматель пошел на уступки и был вынужден включить зарвавшегося отпрыска в состав руководства. Но тот, по всей видимости, почувствовал свою полную безнаказанность и, словно «отморозок», вскоре потребовал себе весь бизнес.

Более того, как сообщают СМИ, «партнером» по криминальному бизнесу Ветюгова выступили некие братья Накусовы. Один из них, Евгений, стал известен на всю страну после того как его поймали при покушении на жизнь Ситникова. Тогда у банды, которая следила из засады за загородным домом бизнесмена, обнаружили стволы с глушителями, приборы ночного видения и другое оборудование для похищения и убийства. Но даже пойманного с поличным вероятного киллера прокуратура Ямала «простила». Нонсенс – прокурор прямо в зале суда отказался от обвинения! Может сложиться такое впечатление, что если у тебя папа – прокурор Ямала, то твоим дружкам можно резать и убивать, даже если поймают с поличным? Заказчиков, естественно, не нашли, а юристы шутили про прокурора – «главное в расследовании – не выйти на самих себя». Правоохранительные органы не проверяли связь Накусова и Ветюгова, хотя информация об их вероятной «дружбе» не раз описывалась в СМИ.

Документ называют «позорным пятном» на репутации прокуратуры ЯНАО

По данным Ситникова, члены этой банды и сейчас следят за ним. Помимо братьев Накусовых, в убийстве бизнесмена могут быть заинтересованы Евдокимов, Ветюгов, Азарнин, Завьялова, Шишмарева, Рязанцева, Суслова (до брака Савельева) и Ерошкина, выяснили расследователи. Почти все они жители Санкт-Петербурга. Именно эти люди создали преступное сообщество для рейдерского захвата организаций Ситникова, писал бизнесмен в своем заявлении в СКР, МВД по ЯНАО и МВД России. По его словам, они находятся в уголовном розыске, но фактически свободно передвигаются по стране. Некоторые сотрудники Генпрокуратуры их ищут, но по другим причинам, не из-за Ситникова – например, Азарнин оказался должником крупной суммы денег высокопоставленным персонам… Заявления Ситникова, по его словам, из Нового Уренгоя отправляются в Санкт-Петербург, оттуда обратно в Уренгой, и так по кругу до бесконечности.

За миллиард и Фемида ослепнет

Если думаете, что после покушения бандиты поджали хвост, то сильно ошибаетесь. Примерно месяц назад Арбитражный суд ЯНАО наложил запрет на распоряжение недвижимым имуществом «Корпорации Рост нефти и газа». Заявление об аресте подали сразу две какие-то мутные коммерческие фирмы, одна из которых вообще была зарегистрирована за несколько дней до «сделки». На самом деле никакой сделки не было, уверяет сам Ситников – во-первых, на договоре стоит якобы подпись экс-директора предприятия Рязанцева, который (внимание!) еще прошлым летом написал заявление об увольнении. Сейчас он перестал отвечать на звонки, и юристы компании не могут даже выяснить, он ли расписывался на документе (подпись сомнительна), и откуда взялись несостыковки в сроках так называемой «сделки»? Да даже если бы он был директором, то все равно не имел права проводить такие стратегически важные операции без общего собрания и решения участников Общества, пояснили адвокаты компании. Но несмотря на такие грубые оплошности, Арбитражный суд ЯНАО ограничил владельцев в распоряжении их имуществом на неопределенный срок. А без этой недвижимости компания станет «пустышкой». Раз не удалось запугать или убить – они пошли другим путем?

Ситников давно изложил все факты о рейдерском захвате в правоохранительные органы, но никого даже не опросили.

Как писали СМИ, к травле бизнесмена подключились сотрудники не только прокуратуры, но и других органов и ведомств. Например, есть большие вопросы к налоговым органам округа. В 2013 году полиция изъяла у Корпорации 300 папок с налоговыми документами и серверы, где вся отчетность была в электронном виде. Пока компания не могла распоряжаться бумагами, сотрудники УФНС обвинили ее в уклонении от уплаты налогов и начислили ей просто астрономические штрафы и пени – тоже писали СМИ. Налоговики, очевидно, легко могли запросить документы в полиции, но не сделали этого (мы уверены, что проверку специально организовали только после изъятия документов). Сшивки вернули только в 2019 году, когда все суды были проиграны. Причем треть документов не вернули до сих пор, и где их искать – неизвестно, писали расследователи.

Или еще случай – в акте выездной налоговой проверки Корпорации была обнаружена подделка подписей налоговых контролеров. Арбитражный Суд был вынужден приобщить к делу данные экспертизы, что подписи сотрудников налоговой поддельные, но посчитал… что это «не относится к существенным нарушениям, влекущим за собой отмену решения налогового органа»!

После ухода Ветюгова-отца, кстати, лучше не стало. Следующий прокурор Ямала Александр Герасименко, за 11 лет не разу не ответил на все письма и жалобы Ситникова, в том числе по второму и третьему покушению (к слову, с бывшим Генпрокурором Чайкой Ситникову удалось поговорить напрямую четыре раза, а Герасименко никогда даже письменно не ответил). Да он сам, как писали СМИ, активно пытался уничтожить бизнес Ситникова.

Все жалобы бизнесмена в Москву на Герасименко спускались обратно в регион – тому же, на кого он жаловался. И тогда, как говорят, очень озлобленный прокурор начинал прессовать его с удвоенной силой, не стесняясь выходить за рамки закона и своих полномочий.

Например, местные СМИ выяснили, что Герасименко лично осуществлял надзор над «штабом» по аресту и уничтожению наплавного моста Ситникова через реку Пур в 2017 году – данный штаб представлял из себя нечто вроде постоянной комиссии, которая отдавала распоряжения полиции, судебным приставам и другим структурам. Суд подтвердил, что арест моста был незаконен. Тогдашний Генпрокурор Юрий Чайка даже влепил Герасименко строгий выговор после проверки информации от Ситникова (проверка Генпрокуратуры подтвердила волокиту при расследовании покушений и что свыше 50 возбужденных административных дел выходили за пределы полномочий прокурора), но на этом все. Герасименко даже не допросили по делу о воровстве миллиарда из инновационного фонда «Ямал», хотя известный ученый Виктор Гузь прямо указывает на эту связь и несколько лет обивает пороги всяческих приемных в Салехарде и Москве, пытаясь добиться расследования. Ему тоже отказывают.

Хотел помочь стране – получил покушения

«Прокурора-беспредельщика», как прозвали его СМИ, убрали с поста только после того как Ситников на ВЭФ-2019 передал президенту Путину в руки полную информацию о сложившейся ситуации (да и то – втихаря перевели на пост главы Уральской транспортной прокураты). Но за то, что посмел жаловаться, на Ситникова с осени 2019 года обрушился новый шквал претензий и проверок. Только за последние несколько месяцев три вооруженных обыска. Самое интересное, что Герасименко обвиняли уже в десятках уголовных преступлений, причём с доказательствами на руках. Прокурор не ответил ни на одну публикацию СМИ, что наводит на очень печальные выводы. Таких прецедентов в российской юридической практике, кажется еще было. Однако, несговорчивого бизнесмена продолжают «молотить», регулярно устраивая вооруженные маски-шоу с запугиванием сотрудниц и изъятием документов и наличных денег из кассы предприятия. СУ СКР по ЯНАО, как говорит Ситников, не реагирует на заявления о преступлениях. Зато предпринимателя пытают проверками, пытаются убить, чуть ли не каждый месяц стращают при помощи ОМОНа. Местная полиция отказывается реагировать, не возбуждает уголовные дела, а если возбуждает, то не расследует – даже покушения.

У прокурора Герасименко нашли незаконную дачу в Тюменской области. Главный свидетель по делу был зверски замучен – ему перебили все конечности и просверлили грудь перфоратором. А активист местного ОНФ, выступавший за расследование Герасименко, был найден мертвым в своей квартире.

Есть надежда на нового Генпрокурора Краснова, говорит Ситников. Краснов в силовых кругах зарекомендовал себя как неподкупный руководитель и законник. Но обратит ли он внимание на эту беду? Пока в регионе ничего не изменилось. Как говорят местные бизнесмены, последний общественный совет при прокуратуре ЯНАО – сплошная показуха, для галочки. Вопросы бизнеса как не решались, так и не решаются. И для кого распинается президент на всяческих коллегиях МВД да ФСБ? Кем они выставляют главу государства?

Богатейший Ямал еще несколько лет назад скатился в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов до беднейших субъектов РФ – и даже в 2019 году не вошел в топ-20 регионов по версии АСИ. Самое обидное: изучив это дело, мы поняли, что Ситников – это тот редкий вид предпринимателя, который правда сам строил свой бизнес, который ни копейки заработанных денег не вывел в офшоры или куда-нибудь еще, а все заработанное снова реинвестировал в Ямал.

Олег Ситников стал соавтором патента на полезную модель – установка для получения и сжигания синтез-газа.

Олег Ситников и сейчас пытается создавать проекты, которые необходимы стране. Например, занимается продвижением уникальной лечебной бальнеологической нефти Ямала, которая позволила бы создать в регионе здравницы мирового уровня. Его Корпорация открыла месторождение газа, которое не смог обнаружить целый штат советских геологов! Недаром в 2009 году он получил благодарность за вклад в развитие газомоторного рынка РФ. А в 2018 году он стал ключевым соавтором патента на специальную установку для получения и сжигания синтез-газа – по сути, это технология получения энергии от сгорания метановодородной смеси (вода из ямальских болот с растворенным в ней газом). Над подобными технологиями бьются лучшие умы мира, а в ЯНАО есть готовый образец! Но внедрение этих инноваций требует нормального инвестклимата и гарантий для инвесторов. Пока же он практически все время тратит на то, чтобы не отобрали бизнес. А оборотни в погонах создавать ничего не умеют – в лучшем случае они продадут «отжатые» предприятия и уйдут на пенсию обеспеченными людьми…

Постскриптум

Пока готовился материал, стало известно, что Ситников вступил в политическую партию «Родина» и получил полномочия продвигать поручения президента Владимира Путина по защите предпринимателей в ЯНАО. Волевой человек с 32-летним стажем предпринимателя и 42 годам в работе в газовой столице России городе Новый Уренгой явно будет на своем месте, говорят опрошенные бизнесмены Ямала. Они не сомневаются, что Ситников будет биться за поручения президента несмотря на сопротивление местных оборотней в погонах.

Хотим подчеркнуть – мы никого ни в чем голословно не обвиняем, а лишь призываем открыто во всем разобраться. И мы настаиваем – публичное расследование надо провести не только в прокуратуре ЯНАО, но и в местном УФНС, и в СУ СКР по региону, и в УМВД, и в Арбитражном суде ЯНАО. Как писали некоторые журналисты, в данном случае речь может идти об огромной ОПГ. Надежда теперь только на федеральные правоохранительные органы и на нового Генерального прокурора. Как было сказано выше, за бизнесменом снова следят, и он опасается, что четвертое покушение он может просто не пережить…