Мнение: К вопросу о «национализации элит»

11.03.2020, 15:20, Разное

В Конституцию РФ не стали вносить поправку о запрете представителям власти иметь зарубежные счета и недвижимость из-за того, что у многих из них остались жить родственники. Об этом заявил глава комитета Госдумы и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. «Что касается недвижимости, тут надо вспомнить, что мы родом из Советского Союза, у многих родные, дедушки, бабушки остались в бывших союзных республиках, ставших зарубежьем», – сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

Если бы эту поправку приняли, то многие власть имущие оказались бы перед сложным выбором – уходить с должности или «зачеркнуть в душе тот родной "домик окнами в сад", доставшийся по наследству». Кроме того, поправка затронула бы и успешных предпринимателей, которые создали свой бизнес до того, как пойти в политику. Эти люди, отметил Крашенинников, создают рабочие места и развивают экономику, и лишать их этого имущества не совсем справедливо.

«Таким лицам необходимо должным образом декларировать недвижимость, отчитываться перед обществом за свое имущество, тогда нарушений нет», – сказал он.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил, что В Конституции планируется закрепить уже имеющиеся в законодательстве ограничения, но перечень субъектов, на которые они будут распространяются, будет расширен. В свою очередь, Крашенинников отметил, что наличие недвижимости за границей не противоречит закону, если она честно задекларирована.

https://www.mk.ru/politics/2020/03/10/naydeno-novoe-obyasnenie-otkaza-ot-zapreta-na-zarubezhnuyu-nedvizhimost-chinovnikov.html – цинк

Полагаю, что заявления о национализации элит можно рассматривать как заведомый фейк нарушающий требования Роскомнадзора.