«Мне за свой поступок стыдно»

11.03.2020, 15:18, Разное

Экс-полицейский извинился перед Голуновым.

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев принес извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за то, что ударил его при задержании. Слова бывшего полицейского приводит Интерфакс.

«Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову. (…) Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник», — пояснил он в Мосгорсуде, где сегодня рассматривается апелляционная жалоба на решение о мере пресечения задержавшим журналиста правоохранителям.

Бывший полицейский добавил, что он рад общественному резонансу, связанным с делом Голунова, и выразил надежду, что и в отношении его разбирательство будет справедливым. Суд оставил его под арестом, несмотря на возражения адвокатов.

В январе этого года по делу Голунова арестовали пятерых экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

Напомним, журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста, а его уголовное преследование прекратили.

Источник: Новая газета



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