Продюсер Харви Вайнштейн намеривался убить Дженнифер Энистон

11.03.2020, 15:07, Разное

Харви Вайнштейн решил, что Дженнифер Энистон свидетельствовала против него, и написал своему другу электронное письмо, в котором заявляет: «Энистон должна быть убита.» Данное послание попало в руки правоохранительных органов.

Впервые содержание данного документа начали публиковать западные средства массовой информации. Имя человека, которому было отправлено письмо, пока не раскрывают. Неизвестно, намеревался ли продюсер воплотиться свою угрозу в реальность, и будет ли Дженнифер Энистон что-либо предъявлять ему на суде.

Актриса не принимала никакого участия в разбирательстве по делу о сексуальных домогательствах, где фигурантом является Харви Ванштейн. Однако звезда телесериала «Друзья» в 2005 году поделилась с журналистами историей, как однажды американский кинопродюсер пытался принудить ее надеть платье, которое он хотел непременно видеть на ней. Этот инцидент произошел во время ужина, когда команда работала над кинокартиной «Цена измены».

Представитель Дженнифер Энистон уточняет, даже если бы продюсер хотел убить актрису, то не смог бы это сделать из-за того, что рядом с ней всегда находятся люди, и она никогда не остается надолго одна.

Напомним, дело на продюсера было заведено вследствие обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Расследование длится с 2017 года. Свои показания против знаменитости всего дали около 80-ти пострадавших женщин, в том числе и несколько голливудских звезд. По решению суда обвиняемому грозит срок до 25 лет лишения свободы. Однако адвокаты Харви Вайнштейна намерены обжаловать приговор.