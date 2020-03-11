При взрыве в воинской части в подмосковных Луховицах пострадали четыре человека

11.03.2020, 15:01, Новости дня

В воинской части в Подмосковье произошел взрыв, пострадали четверо военнослужащих, сообщил источник в службе скорой помощи.

«В воинской части в подмосковных Луховицах взорвался неустановленный предмет. Пострадали три контрактника и срочник», – сказал собеседник «Интерфакса».

По данным РЕН-ТВ, пострадавшие получили переломы и ожоги.

Телеграм-канал Mash уточнил, что взрыв произошел в одном из ангаров, где хранились запчасти автомобилей, взорвался баллон с газом.



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